Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali aflați la guvernare sunt ultramajoritari la imparțirea unor fonduri bugetare de aproape 380 de milioane de lei prevazute in proiectul de buget elaborat de Guvern. Citește și: Calugarii dezbina coaliția. 31 de deputați USR PLUS, inclusiv Dan Barna, s-au opus finanțarii schitului…

- Presedintele Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu, a avut marti, 23 februarie, o intalnire cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), in cadrul careia au fost discutate modalitatile concrete prin care PSD poate transpune la nivel legislativ prioritatile mediului de afaceri,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit ieri despre propunerea facuta de AUR cu privire la eliminarea purtarii obligatorie a maștilor in spații libere. In urma cu puțin timp, deputații AUR au depus un amendament in Parlament care vizeaza acest aspect. In urma acestei situații aparute, Alexandru Rafila…

- Liderii coaliției de guvernare discuta ultimele detalii ale bugetului Foto: Agerpres. Ultimele detalii ale bugetului înainte de a fi depus la Parlament sunt discutate de liderii coalitiei de guvernare. Discuțiile se poarta acum pe eventuale amendamente ce ar putea fi aduse bugetului,…

- Dupa o intalnire cu membrii Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei și HoReCa, ministrul Muncii a anunțat pe Facebook ca, masurile de sprijin pentru angajatorii și angajații din sectoarele vulnerabile, care au fost in vigoare și anul trecut, vor fi prelungite. Ce se intampla cu șomajul tehnic in 2021…

- Florin Cițu, premierul coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, le cere șefilor celor 4 partide sa investeasca in cel mai scurt timp guvernul pe care il va conduce. ”Mulțumesc coaliției pentru increderea acordata. O sa fie o guvernare stabila, pe termen lung, care are in centru interesul cetațenilor.…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus, inaintea negocierilor de sambata pentru formarea unui nou guvern, ca Romania are nevoie de un Executiv bine structurat și de un parlament cu o majoritate...

- Ludovic Orban vrea sa fie premier și dupa 6 decembrie și iși dorește ca Sfantul Nicolae sa ii aduca o majoritate larga in Parlament. Motivul: liderul PNL iși dorește modificarea Constituției! ”Opțiunea noastra este pentru o majoritate cat mai larga, de doua treimi, pentru o reforma constituționala.…