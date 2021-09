Ion Cristoiu: Cum am trecut pe la Castelul din Heidelberg ca pe la frizer

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu afirma ca actuala criza guvernamentala a fost provocata dinadins de PNL pentru ca sa se ocupe de administrarea banilor din PNRR, asteptati in aceasta luna, liberalii crezand ca, impreuna cu Iohannis, vor creste partidul in sondaje astfel incat sa castige alegerile din 2024. Redam…

- Ion Cristoiu afirma ca explicatiile oferite de liderul PNL, Ludovic Orban, privind originea dezvaluirii conform careia Florin Citu a facut inchisoare acum 20 de ani in America pentru ca a fost prins baut la volan, nu inlatura suspiciunile ca el a plasat-o in presa, ci, din contra, le intarește.…

- Fostul fotbalist dinamovist Cosmin Barcauan, acum rezident in vechea Elada, cu familie și cu casa langa Salonic, este siderat de ceea ce se intampla in Atena și in insula Evia, la 500 de kilometri departare, povestind pentru Libertatea care este starea de spirit in țara care se confrunta din nou cu…

- Discursul presedintelui Iohannis cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor este analizat de publicistul Ion Cristoiu. Intr-o postare pe blogul propriu , gazetarul constata ca seful statului nu aduce nicio dovada care sa sustina afirmatiile sale conform carora exista o „crestere…

- Ion Cristoiu: Ce insusiri avea Carol I prin contrast cu spiritul romanesc? Raspunzind, I.G. Duca intocmeste, fara sa-si dea seama, si tabloul slabiciunilor moldo-valahe, valabile, evident, si azi, așa iși incepe gazetarul Ion Cristoiu ultimul editorial, redat de Mediafax. Redam in continuare…

- Ion Cristoiu afirma ca lipsa de reactie a lui Citu dupa scandalul folosirii resurselor publice in batalia pentru sefia PNL de catre consiliera sa, Mioara Costin, pe care nu a demis-o in ciuda indignarii publice, arata ca in Romania a aparut o noua functie: pupilica sau pupiloiul unui stab. Redam…

- Ion Cristoiu reia un fragment din postfata semnata in volumul lansat vineri de Constantin Bostina – In ochiul ciclonului. Am fost secretarul personal al lui Nicolae Ceausescu.- in care afirma ca propulsarea Elenei Ceausescu in functia de al doilea om in statul roman a dus la o Dictatura bicefala.…

- Clujul este un oraș deosebit, iar daca ajungi curand acolo, nu te vei plictisi deloc. Sunt o mulține de obiective turistice pe care trebuie sa le vizitezi, doar sa ai timp pentru toate. Noi ne limitam la doar 10 obiective turistice pe care sa le vizitezi daca ajungi in Cluj, in funcție de preferințele…