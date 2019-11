Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a taxat dur joi seara, la Realitatea TV, gafa pe care a facut-o Klaus Iohannis la Bruxelles, la sosirea la Consiliul European, cand a incurcat Franța cu Finlanda la președinția Consiliului UE, in contextul in care Președintele Romaniei are atribuții consistente pe…

- Fostul consilier al premierului și ministru, social-democratul Ilan Laufer, își critica colegii pentru ca nu îi fac campanie Vioricai Dancila în Diaspora, distribuind mesajului liderului PSD Franța care spune ca nu mai poate sta cu mâinile în sân și va tipari el însuși…

- Serban Nicolae, senator PSD, a declarat, luni seara, ca presedintele Klaus Iohannis incearca „exterminarea PSD-istilor pe un model de acum 70-80 de ani”, facand trimitere la actiunile nazistilor.

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis se acuza reciproc de incalcarea Constitutiei. Liderul PSD sustine ca l-a informat pe seful statului in legatura cu nominalizarea lui Dan Nica, insa nu ieri, ci in urma cu o luna, cand Guvernul a trimis pachetul de propuneri la Bruxelles.

- "Pana marti, 17 septembrie, erau centralizate 69.000 de semnaturi stranse din tot judetul, intr-o campanie ce a demarat pe data de 10 august. Le multumim tuturor celor care au decis sa sprijine acest demers si le multumim tuturor celor care au decis sa se implice direct. Ca partid, am dovedit inca…

- "Ce spuneam, ca alegerea lui Koveși se datoreaza in mare parte lui Dacian Cioloș? Ei bine, am uitat sa spun ca nimeni nu se teme de acest adevar mai mult decat Klaus Iohannis. Dovada ca președintele a dat pe surse ca i-ar fi cerut Luminiței Odobescu, ambasadorul nostru la UE, sa voteze pentru…

- Adrian Nastase a declarat ca presedintele Klaus Iohannis a preluat tema de campanie pe care a avut-o la alegerile prezidentiale din 2004 si anume „normalitatea”. Fostul premier se intreaba daca gestul nu este o recunoastere tardiva a actualului sef al statului a programului sau din anii 2000, cu toate…

- Daca as fi consultant politic, asa cum este onorabilul domn Cozmin Gusa, de exemplu, si as fi intrebat „Cine are tot interesul sa-l scoata pe Dan Barna din cursa prezidentiala?” as raspunde, fara sa stau pe ganduri, ca in primul rand Klaus Iohannis si Viorica Dancila, la unison, iar in plan secund,…