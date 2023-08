FCU Craiova a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 4 din Superliga. Fostul arbitru internațional Ion Craciunescu (72 de ani) a analizat cea mai fierbinte faza a partidei. In minutul 30, Dican și-a incercat norocul cu un șut de la mare distanța. Popa a respins in fața, direct la Mihai Roman II. Atacantul Botoșaniului a recentrat in fața porții. Lorenzo Paramatti a blocat cu mana, iar Iulian Calin a fluierat lovitura de la 11 metri. ...