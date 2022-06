Iohannis, vezi să nu schimbe furnizorul! Acum, ce este drept, nu mai reprezinta de mult un secret faptul ca daca lui Iohannis ii intra ceva in cap, acolo ramane… Așa ca nu ar trebui sa ne mire prea mult ultima declarație publica a șefului statului, data cu ocazia Zilei Rezervistului Militar… ”Romania este și va ramane un furnizor de securitate in […] The post Iohannis, vezi sa nu schimbe furnizorul! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-ar putea transforma intr-o republica parlamentara. Asta inseamna ca ar urma ca presedintele sa fie ales in Parlament. Marcel Ciolacu a spus ca trebuie demarata modificarea Constituției. Vicepremierul Kelemen Hunor a subliniat insa ca UDMR nu vrea sa umble la atribuțiile președintelui. „Ele…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) atrage atentia ca nu razboiul din Ucraina poarta vina pentru cresterea galopanta a preturilor in Romania. Actuala coalitie formata din partidele sistemului a creat deliberat aceasta criza, prin liberalizarea pietei de energie, si refuza sa o rezolve prin revenirea…

- „Venirea primei doamne nu poate fi inteleasa pe deplin, la noi, ca gest, pentru ca noi nu avem institutia primei doamne. Chiar daca avem o prima doamna, sotia presedintelui Iohannis, nu are insemnatate pentru noi pentru ca in Romania prima doamna nu are prerogative oficiale. In SUA, prima doamna indeplineste…

- Romania a fost extraordinara in generozitatea si curajul demonstrate in contextul conflictului Rusia Ucraina, a declarat, vineri, la Cotroceni, vicepresedintele SUA, Kamala Harris, in cadrul unei conferinte de presa cu Iohannis.Va multumesc din partea Statelor Unite ale Americii. Romania a fost extraordinara…

- Un grup de lucru creat de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), la care s-a alaturat si Guvernul Romaniei, impreuna cu CNA si mai multe ONG-uri, pregateste o platforma informatica, ce va scana presa online, dar si bloguri si retele sociale, pentru a gasi “fake news”, surse de dezinformare…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, vine maine in Romania! Face un turneu de forta, sa dea un semnal de susținere a statelor de pe Flancul Estic al NATO in fața agresiunii Rusiei.

- „Mare veste mare: Putin e bolnav, grav, in faza terminala, cel mai probabil, ba nu, cel mai bine, de cancer. Pe televizoarele noastre se fac analize ale mutrei lui Putin, de catre ghicitori in riduri și in ochi, care sa furnizeze, cui o cere, ușurarea ca „moare ala și scapam”. Nu știu care e starea…