Establishmentul american incepe sa se prabușeasca și in Europa, dupa ce a fost facut țandari in Orientul Mijlociu de incapațanatul Benjamin Netanyahu. Pericolul UE este, insa, mai mare și asta fiindca la mijloc sunt interese uriașe, atat din punct de vedere economic, cat și militar și geostrategic. Toate marile cancelarii din Vest au fost luate […] The post Iohannis, trompeta BRICS in razboiul Rusia&China vs. Occident first appeared on Ziarul National .