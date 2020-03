Iohannis trimite Parlamentului pentru reexaminare legea prin care jurnaliștii erau scutiți de plata impozitului pe venit Președintele Klaus Iohannis a trimis miercuri Parlamentului pentru reexaminare legea inițiata de PSD-ALDE prin care jurnaliștii erau scutiți de impozitul pe venit. El aduce ca argumente &"riscul îndepartarii de la principiul egalitații cetațenilor în fața legii și, implicit, cel al echitații fiscale&" și arata ca simplele susțineri potrivit carora "mass-media din România se afla într-o situație economica foarte dificila&" ori ca "piața mass-media se restrânge atât în privința operatorilor, cât și a forței de munca&" - chiar daca sunt reale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri, Parlamentului reexaminarea proiectului de lege PSD care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru jurnalisti. Seful statului arata, in cererea trimisa Legislativului, ca orice politica fiscala/regim fiscal ce cuprinde tratamente diferite…

- Masura, inițiata de PSD, ALDe și PMP, a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, pe 10 februarie.In motivarea cererii de reexaminare, președintele Klaus Iohannis ridica, in primu rand, ”soluția legislativa a definirii activitații de jurnalism in cadrul Codului fiscal. Potrivit…

- RomaniaTV.net va prezinta integral cerere transmisa de seful statului lui Titus Corlațean, președintele Senatului: Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, definind activitatea de jurnalism, extinde sfera contribuabililor scutiți de la plata impozitului pe venit și…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.…

- Jurnalistii vor fi scutiti de plata impozitului pe venit. Camera Deputatilor a votat legea. Propunerea legislativa care prevede ca jurnalistii si tehnicienii din presa sunt scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 6 ianuarie, Decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 (PL-x 667/2019) si Decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (PL-x 668/2019), potrivit unui anunt al Administratiei prezidentiale.…