- Saptamana Haferland a demonstrat in toti acesti ani ca a devenit un ambasador al Tarii Ovazului, o platforma de promovare a antreprenorilor locali si a contribuit decisiv la dezvoltarea potentialului turistic al zonei, a declarat duminica organizatorul evenimentului, Michael Schmidt, in ultima zi a…

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, si-a lansat duminica, la Festivalul "Saptamana Haferland", cartea "Intoarcerea la Romania", volum bilingv roman-englez, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat impreuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Festivalul cultural "Saptamana Haferland", eveniment ce sarbatoreste diversitatea culturala, prin promovarea traditiilor sasilor din Romania."Am celebrat impreuna istoria noastra comuna si un exemplu desavarsit…

- Romania va continua sa apere drepturile si interesele minoritatilor sale si sa depuna eforturi pentru a construi o societate cat mai incluziva si toleranta, a afirmat, duminica, presedintele Klaus Iohannis. „In Romania anului 2022, cultura si traditiile minoritatilor nationale sunt apreciate si promovate,…

