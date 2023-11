Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererile de urmarire penala a fostilor ministri ai Sanatatii Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a transmis ministrului Justitiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererea de urmarire penala a lui Vlad Voiculescu si cererea de urmarire penala a Ioanei Mihaila, fosti ministri ai Sanatatii, in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid 19. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Președintele Klaus Iohannis a dat, luni (27.11.2023), aviz pentru inceperea urmaririi penale impotriva foștilor miniștri ai Sanatații – Vlad Voiculescu (USR) și Ioana Mihaila (Reper), in dosarul achiziției de vaccinuri anti-Covid, anunța Admninistrația Prezidențiala. Președintele Romaniei, domnul Klaus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului justitiei, Alina Stefania Gorghiu cererile de urmarire penala a lui Vlad Vasile Voiculescu, in calitate de fost ministru al sanatatii in perioada 23 decembrie 2020 14 aprilie 2021 si a Ioanei Mihaila, in calitate…

- Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde cererilor de urmarire penala formulate de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor din pandemie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 27 noiembrie 2023, ministrului justiției, doamna Alina-Ștefania Gorghiu:- cererea de urmarire penala…

- Explodeaza dosarul vaccinurilor anti-Covid cumparate in pandemie. DNA cere ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații, Ioana Mihaila și Vlad Voiculescu. Procurorii spun ca, in acest dosar, prejudiciul se ridica la 1 miliard de euro. ”In conformitate cu prevederile…

- Se sparge buboiul achizițiilor de VACCIN Covid? DNA cere urmarirea penala pentru Florin Citu, Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie referatul unei cauze in vederea…

- In conformitate cu prevederile constituționale și legale, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție referatul cauzei, in vederea sesizarii Președintelui Romaniei și Senatului Romaniei pentru formularea…