Iohannis: Se lucreaza la atragerea banilor europeni pentru autostrazi. Dar exista si alte surse de finantare

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat astazi ce se intampla cu dublarea alocatiilor, lege pe care a promulgat-o, insa masura pe care Guvernul are de gand sa o amane. "Guvernul isi face ultimele calcule. Si eu, si Guvernul ne dorim cresterea alocatiilor pentru copii. Partea mea a fost…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va stabili pana la sfarsitul lui ianuarie modalitatea de finantare a autostrazii dintre Comarnic si Brasov. Orban a subliniat ca exista doar doua modalitati de finantare, si anume, parteneriatul public-privat sau de la bugetul de stat.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca in proiectul de buget pe anul viitor au fost prevazute sumele necesare pentru marirea pensiilor de la 1 septembrie, potrivit legii pensiilor, dar si pentru maririle de salarii, prevazute in legea salarizarii unitare. "Noi am prevazut in legea bugetului…

- Bugetul pe anul 2020 va fi fost construit pe o tinta de deficit bugetar cash estimata la 3,60% din PIB si deficit ESA estimat la 3,58% din PIB, conform proiectului de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, pe care Guvernul isi va asuma raspunderea.…

- Valoarea punctului de amenda va ramane si in 2020 la 145 de lei, chiar daca salariul minim brut pe tara creste de la 1 ianuarie. Guvernul a decis inghetarea sa, pentru a nu ajunge la o valoare prea mare, a anuntat premierul Ludovic Orban. "Am luat decizia sa facem si noi ceea ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…

- Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2020, insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim, a declarat premierul Ludovic Orban in cadrul unei conferinte de presa la Ministerul Finantelor Publice.…