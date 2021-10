Iohannis se declară îngrozit de tragedia de la ATI Președintele Klaus Iohannis se declara ingrozit de incendiul din Constanța.Iohannis apreciaza ca Romania are un sistem de sanatate invechit, greu incercat și pus sub o presiune de neimaginat de valul patru al pandemiei de COVID-19. „Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Este o noua drama teribila care confirma infrastructura deficitara a sistemului de sanatate romanesc, un sistem invechit, greu incercat și pus sub o presiune de neimaginat de valul patru al pandemiei de COVID-19”, trasmite Klaus Iohannis. Președintele transmite… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aratat “ingrozit”, vineri, de incendiul care a avut loc la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta. Seful statului precizeaza ca le-a cerut premierului Florin Citu și ministrului Sanatații, Cseke Attila, sa ia toate masurile necesare și sa faca absolut tot ce este…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Noua din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Ceilalți pacienți au fost scoși pe geam, intr-o operațiune dramatica de salvare…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleanțe familiilor pacienților decedați in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, in care și-au pierdut viața noua persoane internate in secția de Terapie Intensiva. Președintele spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman…

- Președintele Klaus Iohannis a transmit ca este „ingrozit” de tragedia de la Constanța, unde noua persoane au murit in urma unui incendiu pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase, iar evenimentul este „o noua drama teribila care confirma infrastructura deficitara a sistemului de sanatate romanesc”,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca este ingrozit de tragedia care a avut loc vineri dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde un incendiu puternic a luat viața a noua persoane. „Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Klaus Iohannis a vorbit despre campania de vaccinare anti-Covid din Romania, facand referire și la numarul mic de romani vaccinați. Președintele a dat exemplul Danemarcei, in care restricțiile au fost ridicate complet dupa o campanie de vaccinare de foarte mare succes. „Avem arma cu care sa terminam…

- Președintele Klaus Iohannis va primi o delegație acompaniei ENEL Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis va primi, astazi, la Cotroceni, vizita unei delegatii a grupului italian de energie si utilitati Enel, condusa de directorul general al acesteia, Francesco…

- Romanian Business Leaders adreseaza o scrisoare în numele a peste 200 de antreprenori români pentru Klaus Iohannis, președintele României. “Dupa un an cu dificultați economice nemaiîntâlnite, dar și dupa alegerile din 2020, mediul privat și societatea per ansamblu…