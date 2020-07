Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, marti, angajamentul puternic al Romaniei pentru aprofundarea Parteneriatului cu Franta.



"Cladite pe o istorie comuna, pe afinitati culturale si un profund atasament fata de limba franceza, relatiile romano-franceze au cunoscut o dezvoltare deosebita in ultimii ani. Ele sunt stimulate de Parteneriatul strategic dintre tarile noastre. Impreuna cu presedintele Emmanuel Macron am consolidat acest Parteneriat prin semnarea la Paris, in noiembrie 2018, a Declaratiei Politice dintre cele doua tari. Doresc sa exprim, din nou, cu acest prilej, angajamentul…