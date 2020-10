Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul Bucharest Forum 2020, ca pandemia de coronavirus reprezinta pentru Romania „cea mai dramatica perioada de dupa 1989”. „Pentru Romania, pandemia de...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 8 octombrie, un mesaj in cadrul deschiderii Bucharest Forum 2020.Citește și: Ambasadorul Rusiei lanseaza un nou atac la adresa Romaniei: 'Lideri dintre cei mai proeminenti' falsifica istoria ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare…

- Saracia extrema va creste anul acesta pentru prima data in peste doua decenii. Pandemia de Covid-19 va face ca 115 milioane de oameni sa se incadreze in aceasta categorie pana la finalul anului, arata Banca Mondiala.

- Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB in primele opt luni din 2020, mai mult decat dublu fața de anul trecut. Cat ne-a costat pandemia Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB dupa primele opt luni ale acestui an, respectiv 54,77 miliarde de lei, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP),…

- Ziarul Unirea Vizitele INTIME la Penitenciarul Aiud in perioada pandemiei. Teste covid și izolare pentru deținuți Din 18 mai, interactiunea cu persoanele din afara penitenciarului a fost drastic schimbata si adaptata noii situatii pentru a-i proteja pe detinuti de o posibila infectare cu COVID-19. Pandemia…

- Recentele declarații oficiale arata ca inceperea anului școlar 2020-2021 sta inca sub semnul multor variabile, mai ales in cazul elevilor din medii dezavantajate, cei mai afectați de perioada pandemiei, pentru care Federația Coaliția pentru Educație a venit cu propuneri specifice . Eforturile organizațiilor…

- Italia, Matteo Salvini, COVID-19, Covid-19, coronavirus, virusul SARS-CoV-2, pandemie, morti, virus, stare de alerta, boli infectioase Liderul Ligii (extrema dreapta) si fost ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a calificat marti drept ''terorism cotidian'' difuzarea zilnica…

- Lora se afla și acum izolata in Bali, zborurile fiind anulate din cauza pandemiei de COVID-19. Artista și iubitul sau, Ionuț Ghenu se afla acolo din luna martie a acetui an. Lora se pare ca a ajuns la capatul puterii și al rabdarii, dat fiind ca numarul cazurilor de COVID-19 in țara este in creștere,…