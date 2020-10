Iohannis NU vrea carantinarea Bucureștiului. Ce spune șeful statului despre evoluția pandemiei Intrebat daca este luata in calcul carantinarea localitaților cu rata de peste 3 la mia de locuitori, șeful statului susține ca nu iși dorește o astfel de decizie, insa, in unele localitați acest lucru a avut efecte destul de benefice. „Aceasta propunere de carantinare trebuie sa vina de la experți, specialiști. Nu am avut nicio propunere care vizeaza Capitala sau județe intregi, insa am avut situații in care localitațile au fost carantinate și cu efecte destul de bune. Eu nu imi doresc sa ajungem la carantinarea Bucureștiului”, a spus Klaus Iohannis. De ce vrea Iohannis alegeri parlamentare Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat ca autoritațile fac tot posibilul pentru a gasi o soluție de continuare a activitații in perioada pandemiei, fara a fi nevoie sa se impuna un nou lockdown. „In acest moment nu discutam despre un lockdown. Inchiderea tuturor activitaților. Cautam soluții care permit ingradirea…

- Klaus Iohannis a vorbit in conferința de presa de miercuri despre o posibila plasare in carantina a Capitalei, in contextul unui numar mare de infectari cu noul coronavirus. „Propunerea de carantinare trebuie sa vina de la experți. Eu nu-mi doresc sa ajungem la carantinarea Bucureștiului”, a spus șeful…

- Bucureștiul deține nedoritul loc fruntaș in țara cu cei mai mulți infectați, dar și cele mai numeroase decese cauzate de COVID-19. Capitala este in scenariul roșu, dupa depașirea de 3 infectari la mia de locuitori, iar școlile, restaurantele, cafenelele și cinematografele au fost inchise.Miercuri…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru (fost membru USR) a depus,vineri un proiect de lege care propune amânarea alegerilor parlamentare pâna în martie 2021. Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro ca proiectul este gândit și lucrat de PSD. Miza amânarii alegerilor…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre decizia Curtii Costitutionale referitoare la stabilirea datei alegerilor si daca crede ca este oportuna aminarea alegerilor, asa cum propune ALDE si a raspuns: "Nu, nu vad oportuna amanarea alegerilor parlamentare. E incercarea…

- Klaus Iohannis respinge amanarea datei alegerilor parlamentare pana in martie 2021, așa cum a propus miercuri Calin Popescu Tariceanu, care a invocat motive de siguranța sanitara. Șeful statului spune ca sunt parlamentari care vor sa mai ia diurna cateva luni dupa expirarea mandatului și atrage atenția…

- Președintele Klaus Iohannis a facut miercuri un apel catre romani sa mearga la vot pe 27 septembrie, pentru a nu decide alții in locul lor cine va conduce comunitațile locale. Șeful statului spune ca nu sunt motive pentru amanarea alegerilor locale din cauza evoluției epidemiei de coronavirus.

- Vicepremierul Raluca Turcan considera ca unii "baroni” locali ai PSD care se afla "chiar in proximitatea zero a domnului Ciolacu” iau in calcul amanarea alegerilor locale pentru ca, prin erodarea guvernarii, sa aiba mai multe sanse de a fi realesi la un scrutin care ar fi organizat ulterior datei…