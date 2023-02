Stiri pe aceeasi tema

- „Un deceniu de schimbari majore a inceput deja. Securitatea nu mai poate fi considerata de la sine ințeleasa in Europa, in urma razboiului ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei”, a spus Klaus Iohannis la prima editie a Forumului Bancii Europene de Investitii de la Luxemburg. In opinia președintelui, in…

- DOLARUL CA REFUGIU SUPREM Exista multe motive pentru care dolarul a dominat in ultimul an si unul este statutul sau de refugiu suprem in perioadele de incertitudine. Consecintele economice ale razboiului, care a lovit puternic valute precum euro, au ridicat dolarul. Moneda americana a scazut de la maximele…

- Potrivit datelor comunicate saptamana aceasta de Eurostat, agenția europeana de statistica, prețurile alimentelor au continuat sa creasca in toata Europa, deși inflația a scazut pentru a doua luna consecutiv, transmite Euronews. Inflația prețurilor la alimente in UE a fost de 18,2% și de 16,2% in zona…

- Pentru urmatoarele 6 luni, Suedia va deține președinția rotativa a Uniunii Europene, dar printre prioritați nu a fost inclusa și extinderea Spațiului Schengen, așteptata de Romania, potrivit site-ului presedintiei suedeze . Securitatea și unitatea, competitivitatea, tranziția verde și energetica, valorile…

- Ca parte a eforturilor mai ample ale Uniunii Europene de a diversifica resursele energetice in contextul razboiului din Ucraina, liderii Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei și Ungariei au semnat sambata (17 decembrie) un acord privind construirea unui cablu electric pe sub Marea Neagra pentru a transporta…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat joi, inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre problema Schengen. Nehammer a susținut ca 20.000 de migranți care au ajuns ilegal in Austria au trecut prin Romania, iar Poliția romana știe…

- ”Bugetul pe 2023 si Strategia Fiscal-Bugetara 2023-2025 sunt construite intr-un context international extrem de complicat si complex, fara precedent dupa al doilea razboi mondial, ce este marcat si de invadarea Ucrainei. Contextul international este definit de consecinte economice si de securitate ale…

- Alianta Nord-Atlantica este aici, este vigilenta si este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat, marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o interventie la Aspen - GMF Bucharest Forum, care are loc la Bucuresti. Inaltul oficial se afla in Romania pentru…