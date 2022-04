Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul acordat rezolutiei reconfirma sustinerea importanta de care au beneficiat rezolutiile adoptate de Adunarea Generala a ONU la 2 si 24 martie, in contextul situatiei generate de invazia si agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat transmis de MAE.„Documentul adoptat la…

- Presedintele K. Iohannis s-a intalnit la Bucuresti cu omologul sau bulgar FOTO: presidency.ro. Este nevoie de diversificarea surselor de energie si a rutelor de transport, în contextul eforturilor de reducere a dependentei energetice fata de Federatia Rusa, a spus presedintele Klaus Iohannis…

- Klaus Iohannis – președintele Romaniei a reacționat rapid, luni seara, dupa ce Vladimir Putin a semnat decretul de preluare a zonelor Donețk și Lugansk din Ucraina. „Romania condamna cu fermitate recunoașterea de catre Rusia a zonelor Donețk și Lugansk din Ucraina ca independente. Aceasta este o incalcare…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni, la Moscova, ca opțiunea deschisa pentru Ucraina de a fi membru NATO risca razboiul în Europa, scrie euobserver.com. Ucraina și NATO au „crezut” ca Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014, este ucraineana, a menționat Putin.Iar…

- Generalul (r) iesean Vasile Roman considera ca Rusia nu isi permite sa inceapa un razboi in Ucraina pentru ca pierderile pentru Moscova ar fi mai mari decat castigurile. Vezi mai jos argumentele invocate de Vasile Roman pe pagina sa de Facebook. „VORBIM DESPRE UN RAZBOI CE NU VA FI Nu pornesti un conflict…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…