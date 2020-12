Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca va accepta propunerea venita din partea coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, fie ca este vorba de Ludovic Orban, fie ca este vorba despre Florin Cițu. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete si pe partide cele 465 de mandate/ DOCUMENT…

- Președintele Klaus Iohannis nu a respins din fașa ideea reinstalarii ca premier a lui Ludovic Orban, spun surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO . Poziția șefului statului este ca daca se va contura o majoritate parlamentara in jurul lui Ludovic Orban, atunci el va analiza varianta, potrivit surselor…

- Fiecare dintre cele cinci partide care au obținut au trecut pragul electoral vor merge, luni, in fața președintelui Klaus Iohannis cu cate o varianta de premier. Potrivit surselor Antena 3, PNL il va propune premier pe Florin Citu, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Ciolos, iar UDMR il va propune…

- Medicul Alexandru Rafila a fost votat de Consiliul Politic National pentru a fi propus de PSD ca premier, la consultarile de luni cu președintele Klaus Iohannis. “Am supus la vot propunerea ca luni sa mergem la Cotroceni cu profesorul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru functia de prim-ministru.…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…

- Ludovic Orban demisioneaza și declanșeaza o criza politica, in mijlocul crizei sanitare cu care țara se confrunta de noua luni. Demisia premierului expune și mai mult actul de guvernare, in condițiile in care un guvern interimar nu poate emite ordonanțe de urgența, iar calendarul pentru validarea unui…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a avut o prima reacție dupa ce rezultatul exit-poll-ului a dat PSD caștigator al alegerilor parlamentare 2020. “Rezultatul alegerilor il vom cunoaște dupa finalizarea procesului de numarare a voturilor. Avand in vedere ca in cercetarile sociologice nu sunt cuprinse voturile…

- Președintele Klaus Iohannis a interpretat, miercuri, rolul de agent electoral pentru PNL, susținand clar și raspicat ca e nevoie ca liberalii sa caștige alegerile și sa formeze o majoritate in Parlament pentru a repara deficiențele gasite acum in sistemul medical. Iohannis a declarat, miercuri, la…