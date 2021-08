Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului, aratand ca statul de drept, valorile democratice, drepturile si libertatile fundamentale sunt bunuri castigate cu pretul vietii, care trebuie aparate si transmise generatiilor tinere,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii. „Sincere felicitari tuturor prietenilor si partenerilor nostri strategici americani cu ocazia celei de-a 245-a aniversari a Zilei Independentei. Un 4 Iulie fericit!“, a scris Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, miercuri si joi, o vizita de stat in Republica Estonia, la Tallinn, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, vizita are loc in contextul aniversarii centenarului relatiilor diplomatice romano-estone si a 30 de ani de la restabilirea relatiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj in cadrul Summitului virtual HeforShe, subliniind ca egalitatea intre femei si barbati reprezinta o premisa pentru o societate orientata spre viitor si coeziune. "Egalitatea intre femei si barbati reprezinta o premisa pentru o societate orientata…