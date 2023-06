Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei - Klaus Iohannis a semnat joi, 15 iunie 2023, decretul pentru numirea lui Bogdan-Lucian Aurescu in funcția de consilier prezidential.Aurescu a fost ministru de Externe in Guvernul condus de Nicolae Ciuca. El nu a mai facut parte din noul Executiv, la rocada.El va fi inlocuit cu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 15 iunie 2023, decretul privind eliberarea Luminitei-Teodora Odobescu din funcția de consilier prezidențial.Luminița Odobescu va prelua Ministerul Afacerilor Externe incepand de joi, 15 iunie. Aceasta era consilier prezidențial din 30 noiembrie…

- Partidele parlamentare sunt chemate, marți, la Cotriceni, pentru consultari, urmand ca președintele Klaus Iohannis sa desemneze noul premier in urma acestora. Pe lista publicata de Administrația Prezidențiala, PSD, PNL și Grupul minoritaților, care fac parte din coaliția de guvernare, sunt chemate impreuna,…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au chemat pe sindicaliștii din Educația la o noua runda de negocieri, la Guvern, dupa discuțiile pe care le-au avut, miercuri, cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. Profesorii au anunțat inainte de intalnirea președintelui cu șefii coaliției de guvernare ca nu accepta niciun…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…

- Administrația Prezidențiala a inchiriat din nou un avion de lux pentru vizita oficiala pe care președintele Klaus Iohannis o va face in Islanda, in perioada 16 – 17 mai, cand va coprezida cel de-al patrulea summit al Consiliului Europei. Potrivit Boarding Pass, pentru deplasare, Administrația Prezidențiala…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis s-a aflat, impreuna cu soția sa, Carmen, la Peștera Sfantului Andrei, potrivit ziarului Amprenta. Dupa ce s-a rugat in peștera, președintele a stat de vorba cu preoții care au oficiat slujba. D.Constantin The post Galerie foto. In Saptamana Patimilor, Klaus Iohannis…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a transmis, miercuri, președintelui Klaus Iohannis, propunerea de numire in funcția de procuror șef al DIICOT a procurorului DIICOT Alina Albu. Alina Albu a fost intervievata a doua oara de ministrul Justiției, dupa avizul negativ al CSM, dat dupa primul interviu.…