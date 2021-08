Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, dupa ce a venit cu bicicleta la Palatul Cotroceni, ca miscarea este foarte importanta pentru sanatate. “Astazi am venit cu bicicleta la birou. E important sa facem miscare, fie ca alegem bicicleta sau mersul pe jos. E sanatos si, in plus, reducem poluarea!”,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a invitat tarile membre ale Uniunii Europene sa contribuie cu experti la activitatea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. Seful statului a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele privind infiintarea Consulatelor Generale ale Romaniei la Chisinau, Londra si Madrid. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind infiintarea Consulatului General al Romaniei la Chisinau, Republica Moldova,…

- Pompierii intervin, sambata, pentru evacuarea apei din subsolurile a trei case si din cel al unei scoli, in urma ploii abundente de sambata dupa-amiaza, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai ISU Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, scoala inundata se afla in zona Obor. In ceea…