- Klaus Iohannis a ajuns cu trenul in Gara din Kiev, iar apoi a mers in Irpin, o suburbie a capitalei ucrainene. Președintele Romaniei se alatura celorlați trei lideri europeni care se afla astazi in vizita in Ucraina.

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns astazi la Kiev, intr-o vizita comuna cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi. Cei patru lideri europeni au mers și la Irpin, un oraș din apropierea capitalei, distrus de atacurile rușilor. ACTUALIZARE…

- Summit B9, la București: Situația de securitate pe flancul estic NATO Președintele Poloniei, Andrzej Duda (stânga), și președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, București, martie 2022. Foto: presidency.ro La Bucuresti a început summitul celor noua state europene…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata, tuturor credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici urarea de a sarbatori Invierea Domnului cu sanatate si iubire, in comuniune cu cei dragi. Seful statului i-a indemnat pe oameni sa nu ii uite in aceasta perioada pe „semenii…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat duminica la informațiile despre masacrele descoperite in Ucraina și spune ele sunt inca un argument ca agresiunea ilegala a Rusiei trebuie oprita, pentru ca are consecințe „teribile, de nedescris”. Șeful statului cere ca cei responsabili sa fie trași la raspundere…

- Romania este dispusa sa puna la dispozitie propria infrastructura pentru diversificarea aprovizionarii cu gaze naturale din surse multiple, in contextul in care se doreste eliminarea dependentei energetice de Federatia Rusa, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea…