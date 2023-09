Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a salutat decizia Comisiei Europene privind finalizarea oficiala a MCV, precizand ca trebuie continuata lupta anticorupție, iar cea impotriva drogurilor și a evaziunii fiscale accelerata.

- Sapte din zece romani considera poluarea o problema majora in Romania, insa mai putin de jumatate ar fi dispusi sa plateasca mai mult pentru surse de energie curata, releva datele unui sondaj realizat de o companie din industria de petrol si gaze, potrivit Agerpres. Astfel, peste 65% dintre romani considera…

- A fi salvamar inseamna mai mult decat un simplu job, in condițiile in care un singur profesionist poate raspunde de viața a mii de oameni in timpul sezonului estival, atunci cand majoritatea turiștilor se gandesc doar la distracție și prea puțin la ce implica ea. Pentru ca necesita o condiție fizica…

- Lacramioara Perijoc (29 de ani) a fost invinsa in finala categoriei 54 kilograme de Stanimira Petrova (Bulgaria), insa la aceasta ediție a Jocurilor Europene ea a obținut calificarea la JO de la Paris. Pugilista Lacramioara Perijoc și-a dorit cu ardoare aurul, dar tot consumul psihic și fizic din ultimele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca subiectul aderarii Romaniei la Schengen se discuta informal pe foarte multe paliere, aratand ca progresul este unul lent si ca Spania si-a aratat de multe ori disponibilitatea de a pune aceasta speta pe agenda presedintiei Consiliului UE, potrivit agerpres.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a atras atenția asupra ridicarii vizelor pentru SUA, la evenimentul organizat la Ambasada SUA, subliniind ca Romania va continua colaborarea activa cu partenerii americani in vederea atingerii obiectivului comun de includere a Romaniei in Programul Visa Waiver.