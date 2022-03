Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Estoniei, Alar Karis, si premierul Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, se vor afla joi, 17 martie, intr o vizita la Bucuresti, anunta Administratia Prezidentiala. Oficialul estonian va fi primit de presedintele Klaus Iohannis la ora 18.00, la Palatul Cotroceni.Cei doi sefi de stat au programate…

- Presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez si presedintele Estoniei, Alar Karis vin, joi, intr-o vizita oficiala in Romania, in contextul razboiului din Ucraina, cei doi urmand sa fie primiti la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, 15 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Bulgariei, Rumen Radev, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.Cei doi oficiali au programate convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, la…

- Romania susține adoptarea unor noi sancțiuni care sa mențina o presiune ridicata asupra Federației Ruse, i-a spus luni președintele Klaus Iohannis ministrului italian al Afacerilor Externe, Luigi Di Maio, potrivit unui comunicat al Președinției. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit luni,…

- Statele Unite isi reafirma angajamentul deplin pentru membrii NATO Kamala Harris si Klaus Iohannis. Foto: Administratia prezidentiala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Angajamentul Statelor Unite fața de Articolul 5 din Carta NATO este de nezdruncinat. "Un atac asupra unui membru este…

- Vicepresedinta SUA, intrevedere cu presedintele Iohannis si premierul Ciuca Foto: facebook.com/joebiden Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, soseste astazi la Bucuresti, a doua etapa a unui turneu diplomatic început în Polonia. Kamala Harris este prezenta în regiune pentru…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost primita, joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri oficiale si tete-a-tete si vor sustine declaratii de presa. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale si declaratii…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a fost primita, joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri oficiale si tete-a-tete si vor sustine declaratii de presa. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri…