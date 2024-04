Președintele Klaus Iohannis spune ca a avut „cateva discuții foarte bune” despre candidatura sa la funcția de secretar general al NATO. Dorința lui Iohannis de a prelua șefia NATO este din ce in ce mai serioasa. Iohannis și-a intrat deja in rol. Nu vrea sa divulge „chestiunile NATO” „In ce privește NATO… Discuții se poarta, […] The post Iohannis, detalii despre candidatura la NATO: „Am avut cateva discuții bune” first appeared on Ziarul National .