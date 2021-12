Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la scandalul in cazul senatoarei Diana Sosoaca, faptul ca este “un incident absolut regretabil”, el subliniind ca “sechestrarea de persoane se sanctioneaza”. Iohannis a mentionat ca “este posibil sa fi fost greseli in abordare”, iar autoritatiel competente…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat o verificare la sange in cazul scandalului izbucnit in biroul senatoarei Diana Sosoaca, precizand ca „sechestrarea de persoane se sanctioneaza si in Romania”.

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat o verificare la sange in cazul scandalului izbucnit in biroul senatoarei Diana Sosoaca, precizand ca „sechestrarea de persoane se sanctioneaza si in Romania”.

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat o verificare la sange in cazul scandalului izbucnit in biroul senatoarei Diana Sosoaca, precizaind ca in acest caz trebuie sa fim foarte clari in ceea ce priveste faptul ca „sechestrarea de persoane se sanctioneaza si in Romania”. Seful statului a mai precizat…

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna "cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor", iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna „cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor”, iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Jurnalista italiana Lucia Goracci a formulat o plangere la Sectia 4 de Politie din Bucuresti impotriva senatoarei Diana Sosoaca, sustinand ca a fost sechestrata si ca sotul ei, Dumitru-Silvestru Sosoaca, a muscat-o de mana, noteaza news.ro. Goracci se afla in Bucuresti impreuna cu o echipa de filmare…

- Ce i-ar fi facut soțul Dianei Șoșoaca jurnalistei RAI 1. Lucia Goracci a formulat o plangere la Secția 4 de Poliție din București impotriva senatoarei independente Diana Șoșoaca, spunand ca a fost sechestrata și ca soțul senatoarei, Dumitru-Silvestru Sosoaca, ar fi muscat-o de mana. Ce i-ar fi facut…