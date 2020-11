Iohannis, despre măsurile luate de autorități în contextul pandemiei de COVID-19: Restricțiile dau rezultate Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, ca restricțiile impuse de autoritați dau rezultate, deși numarul cazurilor de imbolnaviri continua sa creasca de la o zi la alta. „Restricțiile dau rezultate fara dar și poate. Fara restricții sistemele medicale ar fi fost cu mult depașite de multa vreme”, a declarat președintele. Klaus Iohannis a explicat ca masurile restrictive nu sunt menite sa opreasca pandemia ci sa limiteze cat de cat numarul de cazuri pana la apariția unui vaccin. Potrivit președintelui, care citeaza experții, pandemia se poate limita doar prin infectarea unui numar mare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

