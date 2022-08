Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj pe contul sau de Twitter cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei.In acest mesaj seful Statului precizeaza ca agresiunea ruseasca nejustificata, neprovocata si ilegala trebuie sa inceteze.Cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei, reiterez sprijinul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a adresat, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei, in care reflecta intreaga solidaritate pentru aceasta tara si poporul ucrainean, precum si eforturile multidimensionale intreprinse de Romania in sprijinul Ucrainei pe parcursul celor…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris pe Twitter, miercuri, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei, ca reitereaza sprijinul ferm si solidaritatea Romaniei cu Ucraina si cu bravul popor ucrainean care isi apara cu curaj tara si mentioneaza ca aceasta agresiune ruseasca nejustificata, neprovocata si…

- O racheta ruseasca a trecut duminica „la o inalțime critica” deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana, Energoatom, a acuzat…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi dimineața, ca se afla in Kiev alaturi de Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi pentru a le transmite ucrainenilor ca sunt solidari pe deplin cu ei. „Aceasta agresiune ilegala, nejustificata și neprovocata din partea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in cadrul conferintei comune cu presedintele Emmanuel Macron, ca a avut o discutie cuprinzatoare cu presedintele Macron si cu privire la perspectivele extinderii spatiului Schengen si ca a explicat asteptarea legitima a Romaniei cu privire la aderare.…

- Fostul cancelar Angela Merkel a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie, potrivit EFE. Angela…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni si marti, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Discuțiile liderilor europeni se vor concentra pe situatia de securitate si consecintele generate de razboiul din Ucraina, potrivit Administrației Prezidențiale.