Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale: Dragi romani, va doresc tuturor sa intampinati Sfintele Pasti in sanatate si pace sufleteasca! Invierea Domnului este o celebrare a sperantei intr-un anotimp al renasterii. Biruinta Vietii – acesta este mesajul pascal…

- Președintele Kaus Iohannis vorbește in mesajul sau despre ”comuniunea spirituala” care va da romanilor ”energia sa depașim momentele dificile prin care trecem”. Mesajul integral de Paște, al președintelui Romaniei, Klaus Iohannis ”Dragi romani, Va doresc tuturor sa intampinați Sfintele Paști in sanatate…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia sfintelor sarbatori pascale, in care a subliniat ca "impreuna, cu daruire, iubire si credinta, vom iesi invingatori din greaua incercare la care a fost supusa intreaga omenire", conform Agerpres."Dragi romani, va doresc tuturor…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale. Seful statului le cere romanilor sa isi manifeste iubirea fata de cei dragi, renuntand sa se intalneasca in aceasta perioada dificila pentru omeni. Mesajul integral transmis de seful statului care a indemnat la mentinerea…

- "Dragi romani, va doresc tuturor sa intampinati Sfintele Pasti in sanatate si pace sufleteasca! Invierea Domnului este o celebrare a sperantei intr-un anotimp al renasterii. Biruinta Vietii, acesta este mesajul pascal care ne umple sufletele de increderea de care avem nevoie, in acest an mai mult…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis tuturor romanilor, sambata, un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care subliniaza ca impreuna, cu daruire, iubire si credinta, vom iesi invingatori din greaua incercare la care a fost supusa intreaga omenire.Dragi romani, va doresc tuturor sa intampinati…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care subliniaza ca "impreuna, cu daruire, iubire si credinta, vom iesi invingatori din greaua incercare la care a fost supusa intreaga omenire", potrivit Agerpres. "Dragi romani, va doresc tuturor sa intampinati…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj romanilor cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale:„Va doresc tuturor sa intampinați Sfintele Paști in sanatate și pace sufleteasca!Invierea Domnului este o celebrare a speranței intr-un anotimp al renașterii. Biruința Vieții, acesta este mesajul pascal…