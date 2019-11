Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a felicitat-o pe Ana Birchall pentru munca depusa la ministerul Justiției:,, Va multumesc pentru munca depusa în acest mandat, chiar daca a fost unul scurt, si dati-mi voie sa fac o apreciere a mandatului si a muncii dumneavoastra''.

- Presedintele Klaus Iohannis a laudat-o marti pe Ana Birchall, sustinand ca aceasta a fost, in timpul mandatului de ministru al Justitiei, "in contrasens" cu Guvernul Dancila si conducerea PSD. "Doamna...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis felicitari Anei Birchall pentru mandatul de la șefia Ministerului Justiției. El nu a ratat momentul sa mai trimita o sageata catre Partidul Social Democrat cu acest prilej.Citește și: Incepe ANCHETA in urma Vioricai Dancila și a Sorinei Pintea:…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu a avut nicio discuție cu Ana Birchall, în urma zvonurilor potrivit carora actualul ministru al Justiției ar putea sa fie menținut în funcție.Ludovic Orban a fost întrebat de ziariști daca a avut vreo discuție cu Ana Birchall.…

- "Guvernul trebuie sa mearga in fata Parlamentului" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca nu va accepta numirea niciunui ministru nou în guvern atât timp cât premierul Viorica Dancila nu se va prezenta în fata Parlamentului pentru a primi un vot de încredere.…

- Președintele Klaus Iohannis respinge și cea de a treia solicitare a premierului Viorica Dancila de numire a unor miniștri și o trimite din nou pe Viorica Dancila în Parlament pentru a-și valida Guvernul. "Aceasta remaniere este neavenita, nepotrivita și o refuz clar", a anunțat șeful…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, i-a cerut astazi in mod public premierului Viorica Vasilica Dancila sa renunțe ”imediat” la funcția pe care o ocupa aratand ca in tot mandatul sau ”a fost in afara guvernarii” și ca ceea ce face este ”doar o punere in scena a unei piese in care face…

- Presedintele Klaus Iohannis este cel care a blocat activitatea Guvernului, iar articolul din Constitutie care obliga Guvernul sa ceara un nou vot in Parlament in cazul schimbarii politice este consultativ, a...