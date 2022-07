Stiri pe aceeasi tema

- Romania este un actor foarte implicat in politica europeana si in politica de securitate, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit de recentele decizii de la Consiliul European si de la Summitul NATO. „Aceste…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o luni la Palatul Cotroceni, pe Vera Jourova, comisar al CE. Seful statului a reiterat obiectivul tarii noastre referitor la finalizarea, cat mai curand posibil, a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), pe baza evolutiilor pozitive inregistrate…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Apararii al Republicii Turcia, Hulusi Akar, aflat in vizita oficiala in Romania. Cei doi au discutat și situația de securitate din regiunea Marii Negre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar. Cei doi au vorbit despre Parteneriatul Strategic dintre Romania și Turcia și perspectivele de dezvoltare a acestuia, cu accent pe componenta de securitate și aparare, agenda NATO in contextul…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi pe premierul portughez Antonio Costa la Palatul Cotroceni. Cei doi au discutat despre cooperarea bilaterala dintre Romania și Portugalia și despre intarirea flancului estic al NATO. Iohannis și Costa vor vizita joi batalionul 1 Instrucție Caracal.

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni pe Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina, parteneriatul bilateral dintre cele doua țari, dar și despre susținerea Republicii Moldova. „Am reconfirmat sprijinul deplin pe care…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, pe președintele Grupului Bancii Mondiale, David Malpass, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențiala. Iohannis și Malpass au discutat despre situația generata de razboiul din Ucraina și despre posibila asistența pe care Banca Mondiala…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Regatului Belgiei, Alexander De Croo. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune, conform Agerpres. Premierul Belgiei efectueaza o vizita in Romania.…