Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a convocat pentru miercuri o discutie cu premierul interimar Ludovic Orban si ministrul interimar de Finante, Florin Citu, in contextul efectelor economice ale coronavirusului.



"Protejarea cetatenilor europeni este prioritatea zero si am discutat masurile necesare care se impun in situatia actuala. Cu totii suntem de acord ca este absolut necesar sa ne coordonam eforturile pentru combaterea efectelor infectiei cu coronavirus. Doar prin luarea unor masuri comune, care sa contribuie la oprirea raspandirii virusului, vom reusi sa gestionam eficient…