- Klaus Iohannis a avut o intrevedere bilaterala cu presedintele Grupului Bancii Mondiale, David R. Malpass, context in care a indicat ca efectuarea unor studii realizate de catre Banca Mondiala cu privire la decuplarea preturilor de electricitate de cele de gaz ar fi utile in luarea unor decizii in acest…

- „Apreciez initiativa de care au dat dovada Uniunea Europeana si Statele Unite, care au facut eforturi consistente pentru a contracara numeroasele consecinte ale razboiului brutal si ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei.Alaturi de energie, alimentele sunt folosite de Rusia ca arma, cu consecinte la scara…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce delegația Romaniei la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, in perioada 20-21 septembrie. Printre altele, Iohannis va prezenta poziția Romaniei in cazul razboiului din Ucraina și va vorbi…

- Cifra de afaceri a Grupului TTS s-a ridicat la 402,4 milioane lei (+46,9%), in timp la nivel individual TTS a raportat afaceri de 272,7 milioane lei (+51,3%). ”Din punct de vedere operational, Grupul TTS a realizat in semestrul 1 2022 un volum total de 7,68 milioane tone marfuri transportate pe cale…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat intr-un interviu pentru Bloomberg ca se asteapta ca Romania sa adere la Schengen in acest an si ca Bruxelles-ul va renunta la Mecanismul de Cooperare si de Verificare (MCV) pentru tara noastra. Referindu-se la razboiul din Ucraina, a spus ca acesta deschide o falie…

- Dragi prieteni romani, Atunci cand a prezentat strategia de politica externa a Statelor Unite, Președintele Biden a subliniat ca ”Alianțele Americii sunt cel mai mare atu al nostru”. Nicicand acest lucru nu a fost mai evident decat acum, cand lumea se confrunta cu cel mai complex set de provocari geopolitice…