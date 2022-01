Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. „In data de 22 decembrie 2021, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (PL-x 232/2021). Legea trimisa la promulgare vizeaza modificarea art. […] The post Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala referitor la legea care aduce modificari Codului de procedura civila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…