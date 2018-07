Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii potrivit careia medicii militari si ofiterii sanitari vor putea fi mentinuti in activitate si dupa implinirea varstei standard de pensionare. Actul normativ, adoptat in 20 iunie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, prevede mentinerea in activitate a medicilor militari, a subofiterilor sanitari, personalului medical din politie, penitenciare si dupa implinirea varstei standard de pensionare. "Personalul militar de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar detinut, poate fi mentinut in activitate…