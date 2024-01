Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2022, care prevede suplimentarea cu 324 a numarului maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritatii Vamale Romane, pana la incetarea crizei actuale existente la granita Romaniei, generata…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2022, care prevede suplimentarea cu 324 a numarului maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritatii Vamale Romane, pana la incetarea crizei actuale existente la granita Romaniei, generata…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 31 ianuarie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu modificarea legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei din 1989, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Seful…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 31 ianuarie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu modificarea legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei din 1989. Seful statului a trimis Curtii Constitutionale, joia…

- Proiectul legii pensiilor intra la votul final in plenul Camerei Deputatilor.Proiectul se afla luni la Comisia de munca a Camerei Deputatilor, care urmeaza sa elaboreze un raport.Dupa ce comisia va vota pentru raport, proiectul legii pensiilor va intra in dezbatere si va fi supus votului si in plenul…

- Legea alocațiilor a fost promulgata de Iohannis: vizați in decret mai sunt unii angajațiPreședintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 9 noiembrie 2023, urmatoarele decrete:„Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2021 pentru modificarea…

- Guvernul are in analiza in sedinta de joi proiectul privind sistemul public de pensii, precum si ordonanta de urgenta prin care se modifica plafoanele privind utilizarea platilor cash, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis miercuri, in sedinta Executivului se va afla in analiza proiectul…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare un proiect de hotarare de guvern care vizeaza alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Executivului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului ministerului, informeaza AGERPRES . „Se aproba suplimentarea bugetului…