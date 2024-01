Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele privind numirea procurorilor-șefi in funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Potrivit deciziilor prezidențiale: Mihaela Iorga Moraru va ocupa funcția…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a decis sa trimita, joi, 11 ianuarie, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire in functii de conducere la DNA si Parchetul General a procurorilor Mihaiela Moraru-Iorga si Remus-Iulian Popa, informeaza Ministerul Justiției, intr-un comunicat de presa. Cei…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a anunțat o schimbare in ceea ce privește infractorii fugari. Noul proiect de lege prevede ca persoanele extradate in Romania sa-și plateasca singure cheltuielile de aducere in țara. „Avem in lucru, la Ministerul Justiției, un proiect de lege prin care costurile…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, joi seara, ca magistratii din Italia au suspendat pentru moment predarea condamnatului fugar Ionel Arsene pe motive medicale, informeaza News.ro."Curtea de Apel din Bari a suspendat pentru moment predarea condamnatului fugar Ionel Arsene pe motive medicale.…

- Astazi, Curtea de Casație din Italia a decis predarea lui Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, autoritaților din Romania. Alina Gorghiu, ministra Justuției: „Ministerul Justiției trateaza toți fugarii la fel, indiferent de numele lor.Astazi, Curtea de Casație din Italia a decis…

- In cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) desfașurata astazi, 20 octombrie 2023, ministrul justiției, Alina Gorghiu, a avut o intalnire de lucru semnificativa cu procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Aceasta intalnire a avut loc pentru a discuta…

- Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a emis un nou comunicat de presa, referitor la cazul de trafic de influența in care este implicata judecatoarea de la Judecatoria Suceava. Conform acestui nou comunicat, procurorii Secției de…