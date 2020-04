IOHANNIS a intrat în gura presei din HEXAGON. ”FAKE NEWS”, strigă francezii Pentru a justifica menținerea școlilor inchise, președintele Romaniei a declarat ca „o școala a fost deschisa experimental” in Franța, „și ca experiența nu a decurs foarte bine”. Șeful statului a facut o confuzie, noteaza publicatia franceza Liberation. La rubrica CheckNews, jurnalistii francezi explica intreaga situatie. Luni, 27 aprilie, dupa cum indica site-ul președinției romane, Klaus Iohannis a spus ca școlile nu se vor redeschide pana in septembrie. In timpul discursului sau, președintele a explicat ca s-a luat decizia dupa ce s-a observat ce s-a facut in alte țari și a citat exemplul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul de fact-checking ”CheckNews” al Liberation, unul dintre cele mai cunoscute din Franța, a dezmințit miercuri declarațiile președintelui Iohannis cu privire la ”experiența ratata a redeschiderii școlilor din Franța”. Declarațiile fusesera deja demontate in Romania de Libertatea.Pentru a justifica…

- Numit hACE2, șoarecele de laborator, dezvoltat dupa epidemia SARS, este foarte util pentru testarea vaccinurilor pentru Covid-19, dar este rar. Citește și:Universitatea britanica Oxford face anuntul: Vaccinul ar putea fi gata in septembrie „Problema cu care ne confruntam este ca nimeni…

- Un studiu epidemiologic realizat intr-un liceu din orasul Crepy-en-Valois din departamentul Oise, situat la nord de Paris si considerat un focar al epidemiei de COVID-19 din Franta, a dezvaluit ca 26% dintre profesori, elevi si familiile lor au fost infectati cu SARS-CoV-2 si poseda anticorpi impotriva…

- In urma cu un an, in 15 aprilie, o lume intreaga traia alaturi de francezi drama incendiului de la Notre-Dame, simbolul incontestabil al Franței, cand mare parte din acoperișul catedralei a fost distrus de flacari, scrie transilvaniareporter.In prezent toate lucrarile pentru refacerea celebrei catedrale…

- Daca aruncam o privire prin istoria primei jumatati a secolului XX, o sa constatam ca in Romania au iesit la rampa in aceasta perioada multi oameni de valoare care au excelat in diverse domenii, de la muzica la teatru, inginerie, arhitectura sau medicina. A fost una dintre cele mai spectaculoase si…

- Totodata, bilantul deceselor a ajuns la 114, cu 28 in plus fata de statistica anuntata luni. Noi bilanturi au fost anuntate marti dimineata si de autoritatile de la New Delhi, India raportand al 10-lea deces, din cauza Covid-19 si 37 de noi imbolnaviti, ridicand numarul celor infectati la…

- Franta ar putea ajunge la un deficit bugetar de 3,9% din Produsul Intern Brut in cursul acestui an, din cauza impactului epidemiei de coronavirus, a transmis marti Guvernul de la Paris, anunța MEDIAFAX.Deficitul bugetar al Frantei ar putea ajunge anul acesta la nivelul de 3,9% din PIB, in…

- Orice parasire a domiciliului, daca este pentru lucru, trebuie justificata cu legitimația profesionala de medic, cadru medical sau de ingrijire, cartea de presa pentru jurnaliști sau un atestat eliberat de intreprindere privind prezența indispensabila la serviciu, documente care trebuie insoțite obligatoriu…