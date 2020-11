Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat joi seara la videoconferinta cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei de COVID-19, context in care a subliniat ca recunoasterea reciproca a testelor ar facilita libera circulatie in UE si a pledat pentru o campanie de…

- Klaus Iohannis a evidentiat, la reuniunea membrilor Consiliului European, in format de videoconferinta, dedicata aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19, ca intarirea coordonarii statelor membre este prioritara, in contextul in care raspandirea virusului la nivelul UE este in continuare…

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o recomandare pentru utilizarea testelor rapide antigen la diagnosticarea Covid-19. Aceasta cuprinde un ghid despre cum sa fie selectate testele rapide antigen, cand sunt adecvate și cine sa le efectueze. Recomandarea mai solicita și validarea și recunoașterea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este absolut necesara o abordare unitara la nivelul statelor UE, prin convenirea unor criterii si instrumente comune in ceea ce priveste recunoasterea reciproca a rezultatelor testelor pentru COVID. "Un (...) subiect important al videoconferintei…

- Președintele Klaus Iohannis a relatat ca s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a intrat in autoizolare, dar ca a respectat toate masurile de prevenție: ”In cazul meu, nu exista niciun pericol”. „Din pacate, președinta Comisiei a intrat in autoizolare, dupa ce ne-am…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor…

