Iodura de potasiu: Ce este? Ce indicații are? Când se folosește? In cazul unui accident nuclear, poate fi eliberat iodul radioactiv de centrala nucleara. Prin inhalare sau consumul de alimente contaminate, iodul radioactiv poate ajunge in oranism și poate fi stocat in glanda tiroida, care produce hormoni esențiali pentru funcționarea organismului. In caz de fixare a iodului radioactiv, exista un risc important de cancer al tiroidei. In caz de accident nuclear, autoritațile pot recomanda de a lua iodul stabil, adica iod care nu este radioactiv, pentru a satura tiroidei și a ne proteja de iradiere. Iodul stabil (neradioactiv) nu funcționeaza contra iodului radioactiv.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

