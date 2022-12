Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2 Stand-Up Revolution se apropie de momentul in care iși va desemna caștigatorul! Iar vineri, de la 23:00, va fi difuzata prima semifinala a show-ului care are in joc un premiu in valoare de 20.000 de Euro.

- Etapa battle-urilor se dovedește agitata și surprinzatoare la Stand-Up Revolution. Fiecare dintre cei cinci jurați, Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea, e nevoit sa renunțe la jumatate din echipa sa in urma battle-urilor, lucru deloc usor.

- In ediția de Stand-Up Revolution de pe 14 octombrie 2022, jurații Costel, Vio Teo, Dan Badea și Maria Popovici au ras pe cinste, au avut parte de surprize și au primit noi membri in echipele lor.

- Cel de-al treilea episod Stand-Up Revolution, difuzat in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1, se anunța unul cu „greutate“! Personalitați care activeaza in domenii diferite au urcat pe scena show-ului și au uimit juriul cu roast-uri de senzatie. Georg

- Au mai ramas doar cateva zile pana la prima ediție a show-ului „Stand-Up Revolution”, sezonul 2. Jurații au inceput sa iși faca strategii pentru concurs. Cel de-al doilea sezon „Stand-Up Revolution”, ce va avea premiera vineri, de la 21:30, la Antena 1, vine cu o multime de surprize, inclusiv la masa…

- Maria Popovici se alatura mesei juriului Stand-Up Revolution, iar prezența ei a fost o surpriza totala pana in ultima clipa pentru Teo, Vio, Costel și Dan Badea. In plus, sezonul doi al emisiunii mai vine cu o noutate: jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic…

- „Stand-Up Revolution” revine cu sezonul 2, chiar la sfarșitul lunii septembrie. Șerban Copoț și Ilona Brezoianu vor prezenta show-ul la Antena 1.„Stand-Up Revolution”, prima emisiune televizata de stand up din Romania revine cu un nou sezon, incepand din 30 septembrie, in fiecare vineri, de la 21:30,…