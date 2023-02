Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand esți soția celui mai cunoscut manelist din țara exista anumite avantaje de care beneficiezi. Roxana Dobre conduce numai bolizi de lux și ia masa la restaurante exclusiviste, iar regulile de circulație exista doar pentru a fi incalcate in cazul soției lui Florin Salam, aparent.

- Cristi Iacob și soția sa au fost vazuți in mall de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro. Aceștia au surprins imagini cu ceea ce au facut, dar și ce magazine au vizionat, pentru a face cumparaturi.

- Un barbat, in varsta de 47 de ani, s-a impuscat accidental in piept cu o arma pe care o detinea legal. Sotia barbatului, care a fost seful ISU Hunedoara, a sunat de urgenta la 112, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 10.30. „Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara a…

- Un barbat, in varsta de 47 de ani, s-a impuscat accidental in piept cu o arma pe care o detinea legal. Sotia barbatului, care a fost seful ISU Hunedoara, a sunat de urgenta la 112, informeaza News.ro. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 10.30. „Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara a…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din judetul Hunedoara s-a impuscat accidental in piept cu o arma pe care o detinea legal. Sotia barbatului, fost sef ai ISU Hunedoara, a sunat de urgenta la 112. Politistii au intocmit dosar penal. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 10.30. "Inspectoratul de…

- Aici este dovada faptului ca Raul Rusescu știe sa se comporte cu soția lui! Jucatorul de la Concordia Chiajna a fost surprins, de curand, de catre PAPARAZZI SpyNews.ro in timp ce se afla la o florarie din Capitala. Se pare ca acesta este secretul unei casnicii de durata, așa cum o are Raul Rusescu cu…

- Lucian Mandruța și soția lui se apropie de nunta de argint, dar nu renunța la ieșirile de seara impreuna. Prezentatorul TV și-a dus partenera de viața la film, dar inainte de asta au luat la pas aproape tot centrul comercial in care se aflau. Ieșirea a inclus vizite in magazine, in librarii, dar și…

- Ioana Nastase a aflat ca soțul sau s-a urcat din nou la volan in timp ce era sub influența bauturilor alcoolice. Fratele ei a fost cel care i-a dat vestea, mai ales ca bruneta și fostul tenismen nu mai sunt impreuna. Cei doi s-au desparțit din nou și traverseaza o perioada dificila.„Nu am știut nimic…