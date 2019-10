Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a acordat un interviu pentru emisiunea pe care Catalin Maruța o modereaza la postul de televiziune Pro TV. In cadrul interviului, jucatoarea de tenis a dezvaluit lucruri mai puțin cunoscute despre ea. Astfel, Simona Halep a dezvaluit ca a fost fan al telenovelelor cand era mica. "M-am uitat…

- Maria Ghinea l-a cunoscut la o varsta frageda pe barbaul care i-a darit un fiu, dar care era insa sa-i ia viata. Extrem de violent, acesta a vrut sa o ucida pe mama copilului sau, pe motiv ca nu il asculta. Acesta voia ca Maria Ghinea sa renunte la muzica, iar artista nu isi dorea lucrul acesta,…

- Fostul ministru a declarat ca nasii copilei sunt prieteni vechi, care nu sunt persoane publice si ca la petrecere este invitat si Traian Basescu. Fostul ministru Elena Udrea a declarat, inainte de a intra in Manastirea Casin, unde si-a crestinat fetita, pe Eva Maria, ca este un moment importnat in viata…

- Se aud scancete de bebelus in casa Dianei Dumitrescu, care a nascut in urma cu doar cateva zile un baietel de nota 10, scrie click.ro. Actrita este in culmea fericirii de cand a devenit mamica si a impartasit bucuria cu fanii ei. "Acum un an de zile spuneam amandoi un DA hotarat, fericiti si bucurosi…

- Diana Dumitrescu a nascut. Indragita actrița a adus pe lume bebelușul in mare secret, in urma cu cateva zile, iar anunțul oficial l-a facut abia astazi. Diana Dumitrescu a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri, Alin Boroi. Cei doi au devenit parinții unui…

- Detalii socante, legate de autopsia lui Michael Jackson, ies acum la iveala, la zece ani de la moartea artistului. Potrivit unei publicatii straine, in cadrul unui documentar, detectivul Scott Smith a dezvaluit ca regele muzicii pop purta peruca, atunci cand ieșea in public și asta pentru ca ar fi fost…

- Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat, vineri, referitor la verificarile ce vor fi facute la cei care fac transport ilegal de persoane, ca autoritațile vor sa preintampine situații cum a fost cea de la Caracal, precizand ca aceste masuri vor fi implementate, indiferent de cost."Sunt…