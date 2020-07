Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a trecut prim momente dificile, fiind nevoita sa se opereze. Celebra blondina a ajuns pe mainile medicilor din cauza problemelor medicale. Vedeta a povestit in detaliu prin clipele prin care a trecut la inceputul acestui an!

- Cine a zis ca dragostea-i complicata, s-a inșelat amarnic! Deși a trait o iubire cu nabadai alaturi de Alex Bodi, Daria nu sufera deloc dupa desparțirea de afacerist! Imediat dupa separarea de actualul Biancai Dragușanu, rusoaica s-a lasat pe mainile medicilor esteticieni. La ce imbunatațiri a recurs…

- Tendințe pe piața hoteliera post-COVID19 și ce schimbari apar► Spațiile de lucru/co-working se muta pe termen scurt/mediu in hoteluri care au spații publice generoase pentru distanțare sociala, care au implementat protocoale de curațenie auditate periodic și ofera o gama variata de servicii…

- Leul a avut o evoluție calma fața de principalele valute, in ton cu cea inregistrata in regiune. Marți, inainte de deschiderea pieței locale, euro a scazut pe cea internaționala pana la 4,823 lei. Primele tranzacții s-au efectuat in cea romaneasca la 4,829 lei, minimul ședinței, pentru ca apoi cotațiile…

- Dupa ce in urma cu doua zile a ajuns de urgența la spital, starea de sanatate a lui Marcel Ciolacu continua sa se agraveze! Președintele interimar PSD a ajuns din nou pe mainile medicilor!

- Ministerul Educatiei a anuntat masurile pe care le ia in calcul pentru reluarea activitații in sistemul educațional. Prioritare sunt incheierea situatiei scolare pentru toti elevii si sustinerea examenelor. Materia din semestrul doi nu se va regasi in Evaluarea ... The post Ce schimbari a mai anuntat…