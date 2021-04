Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Crișan este din Cluj, este campioana la fitness și a decis sa vina in ediția 21 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” ca sa demonstreze ca se pricepe la fel de bine și la gatit!

- In ediția 20 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au trait o surpriza de zile mari atunci cand și-a facut apariția in platou unul dintre concurenți.

- Ca sa i dea gata pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu, constanteanul Costi Ionita a creat o reteta extrem de complicata de pateu de spirulina.El a precizat ca nu este bucatar dar din cauza unor probleme de sanatate la sfatul unui reputat chirurg roman si a schimbat radical stilul…

- Campioana Romaniei la fitness, Ramona Erturk, a dezvaluit in emisiunea „Chefi la Cuțite”, pe Antena 1, ca a trait o drama in copilarie. „Am avut un semi-viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la gradinița, ma duceam acasa. Și, cand eram in parc, il simțeam in…

- ”Chefi la Cuțite” i-a adus pe cei trei chefi fața-n-fața cu una din cele mai iubite actrițe de comedie. Mare le-a fost surpriza lui Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu atunci cand in fața lor a aparut Rodica Popescu Bitanescu. Cu un preparat ca la mama acasa, actrița i-a incantat pe cei trei chefi. Rodica…

- Cosmin Seleși a facut show de show in bucataria de la Chefi la cuțite atat cu atitudinea mereu pusa pe distracție, cat și cu preparatul sau. Prezentatorul TV „i-a dat pe spate” pe cei 3 jurați, surprinși de apariția actorului.

- Sa vezi și sa... nu crezi! Florin Dumitrescu a reușit sa-și impresioneze din nou fanii! Imagini inedite cu tatuajul celebrului chef! Ce și-a inscripționat juratul de la Chefi la cuțite pe spate? Chiar soția sa l-a dat de gol!