- Cariera de peste patru decenii a actritei Ioana Craciunescu va fi recompensata cu Premiul pentru intreaga activitate, la cea de-a 17-a editie a Galei Premiilor Gopo 2023, anunta organizatorii."Intotdeauna am dorit si am incercat sa-mi largesc gama. Sa ma indepartez cat mai mult posibil de mine...…

- „Intotdeauna am dorit si am incercat sa-mi largesc gama. Sa ma indepartez cat mai mult posibil de mine… Adevarul este ca pe mine experienta de film m-a imbogatit si ca actrita de teatru. Tin minte, dupa prima zi de filmare in exterior, cand m-am intors, seara, sa joc pe scena, am realizat, dintr-odata…

- Actorul Mircea Andreescu, cunoscut pentru rolurile din filme precum „A fost sau n-a fost” sau „Dupa 40 de Zile”, va fi recompensat cu premiul pentru intreaga cariera la gala Premiilor Gopo din 25 aprilie.Cariera de peste sase decenii a actorului Mircea Andreescu va fi recompensata cu Premiul pentru…

- Steven Spielberg a primit Ursul de Aur pentru intreaga cariera, in cadrul Festivalului de film de la Berlin. Premiul i-a fost acordat pentru cele peste 100 de filme și seriale regizate. Trofeul i-a fost inmanat cineastului de catre Bono, solistul trupei U2, inainte de proiecția peliculei „The Fablemans”,…

- Vineri, 17 februarie, in deschiderea programului Timișoara - Capitala Europeana a Culturii, comisarul european Adina Valean a inmanat orașului premiul Melina Mercouri pentru indeplinirea cu succes a obligațiilor asumate prin dosarul de candidatura au fost indeplinite cu succes.

- George Banu, unul dintre cei mai apreciați și respectați critici romani de teatru la nivel internațional, a murit la varsta de 79 de ani, potrivit unui anunț facut de actorul Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.„Dragii mei, domnul George Banu a plecat la…