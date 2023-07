Stiri pe aceeasi tema

- Sectia exterioara de la Valu lui Traian a penitenciarului Poarta Alba, cea cunoscuta in urma cu cativa ani ca penitenciarul VIP urilor, va avea, in cel mult doi ani, un pavilion de detentie construit dupa standard moderne. Alte sectii de la Poarta Alba si Valu lui Traian se renoveaza sau vor fi reconstruite.…

- Profesoara din Italia, care a chiulit 20 de ani de la școala din cei 24 de ani de munca, a ieșit la atac. Femeia spune ca va prezenta adevarul și susține ca toata povestea prezentata de presa este una suprarealista.

- Pentru o vanzatoare din Pascani, sarcina a echivalat cu pierderea locului de munca. Si l-a cerut inapoi in instanta, invocand faptul ca concedierea sa ar fi fost abuziva. De partea cealalta, reprezentantii firmei au sustinut ca habar n-aveau ca femeia e insarcinata si ca ar fi renuntat la ea doar din…

- Cel mai mic cost se situeaza la 8 euro si cel mai mare la 51 de euro pe ora, dupa cum rezulta din datele Eurostat. Costul mediu orar al forței de munca este de 34,5 euro in zona euro si 30,5 euro in UE, fata de 32,8 euro si, respectiv, 29 de euro in 2021. In Grecia, in 2022, salariul mediu pe ora s-a…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova au cerut, fara succes insa, arestarea preventiva a unui barbat de 35 de ani, profesor de sport la Liceul de Arte din Craiova. Potrivit oamenilor legii, barbatul este suspectat de comiterea a patru infractiuni de proxenetism, in perioada 2013.2017.…

- Performantele economice ale Romaniei, magnet pentru muncitorii straini, titreaza The Economist. La fel ca Italia anilor ’70, Romania se afla astazi pe punctul de a trece de la o tara de emigranti la una de imigranti, scrie The Economist. Economia Romaniei a crescut constant in ultimul deceniu, iar anul…

- Ramasa fara un loc de munca, o badanta romanca dormea pe o banca intr-o stație de autobuz din Marcianise, provincia Caserta din regiunea Campania. Povestea ei i-a impresionat pe italieni, care s-au moblizat sa o ajute.