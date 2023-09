Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Vatajelu (30 de ani), fundașul stanga de la U Cluj, a vorbit la superlativ despre antrenorul echipei, Ioan Ovidiu Sabau, care a revenit pe banca „Șepcilor roșii” pe 24 august. U Cluj a obținut astazi prima victorie in campionat de la revenirea lui Ioan Ovidiu Sabau pe banca echipei. Ardelenii…

- Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani) a fost incantat de prestația avuta de U Cluj in victoria 1-0 de la Arad. Sabau a obținut prima victorie de la revenirea la U Cluj. Spune ca atitudinea elevilor lui ii da speranțe pentru viitor. Ioan Ovidiu Sabau, dupa UTA - U Cluj 0-1 „Mi-a placut mult echipa. Am avut…

- Dupa Valentin Gheorghe, U Cluj a oficializat al doilea transfer al zilei. E vorba despre mijlocașul defensiv Kevin Doukoure, 24 de ani, campion cu Farul in stagiunea precedenta. Jucatorul din Coasta de Fildeș a venit vara trecuta in Romania, la Farul, și a bifat in campionatul 2022-2023 un gol in 27…

- Valentin Gheorghe (26 de ani), extrema de la FCSB, este dorit de UTA Arad și U Cluj, insa Gigi Becali nu vrea sa ii dea drumul. Gheorghe a revenit in aceasta vara la FCSB, dupa imprumutul la Umraniyespor, in prima liga din Turcia, și a bifat doar 21 de minute in tricoul roș-albastru in aceasta stagiune,…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminica seara, in conferinta de presa de dupa victoria cu CFR Cluj, scor 1-0, ca jucatorii sai trebuie sa ramana umili si sa munceasca in continuare pentru ca este doar inceputul campionatului si nu au realizat nimic pana acum, scrie…

- Au trecut deja 4 ani de la inaugurarea primelor rețele 5G comerciale din Romania, iar in acest timp, tehnologia s-a maturizat, a crescut și s-a raspandit din ce in ce mai mult, acoperind inițial orașele cele mai importante ale țarii, precum București, Cluj sau Iași, dupa care și-a extins „ramurile”…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca formatia sa, victorioasa in prima etapa in partida cu Poli Iasi, sa continue pe aceeasi linie si sa castige si meciul cu UTA programat, vineri, la Arad.„Suntem motivati zi de zi,…

- Roberto Alarcon, fundașul dreapta al lui „U” Cluj, a povestit ca și-a extras informații despre Romania de la un prieten, conațional, care e de 4 ani la noi, preferandu-l in locul internetului. Ibericul a povestit ce l-a impresionat in capitala Transilvaniei, așteptand, in viitorul apropiat, sa vada…