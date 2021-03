Deputatul PSD Ioan Mang a declarat joi ca motiunea simpla depusa de PSD la Senat impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, are sanse foarte mari sa treaca, avand in vedere ''ingroparea economiei romanesti'' si nemultumirile sectorului economic.



"'Daca o putere straina, ostila, si-ar fi propus sa destabilizeze economia nationala si productia romaneasca, cea mai rapida cale de a realiza acest obiectiv ar fi fost sa-l puna pe Claudiu Nasui ministru la Economie.' Asa incepe textul motiunii," a declarat joi, in conferinta de presa, deputatul Ioan Mang.

…