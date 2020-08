Președintele organizatiei judetene FDG Satu Mare, Ioan Leitner, a declarat in cadrul unei emisiuni la ITV ca FDG va participa la alegerile locale din 27 septembrie 2020 cu liste separate doar acolo unde exista șansa de a caștiga. FDG Carei va merge pe liste comune cu UDMR Carei. ,,Vom merge pe liste separate doar in localitațile unde avem șansa de a caștiga. In localitațile mari cum este Satu Mare și altele din județ unde suntem in jur de 2% și nu avem șanse vom merge pe liste cu UDMR…aritmetic nu avem de pierdut daca merge pe liste comune cu UDMR. Avem candidați de primar in 9 localitați și…