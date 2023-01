Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia zilei de naștere va dorim multa sanatate, fericire și implinirea tuturor dorințelor. La Muți Ani! Echipa ZTV Acest articol La Muți Ani Dan Ghiurco primarul orașului Jibou a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .

- Sfintele Sarbatori ale Craciunului și Noul An sa va aduca sanatate și bucurie și sa va gaseasca alaturi de cei dragi. Tuturor locuitorilor orașului Jibou, angajaților primariei și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de sarbatori fericite și multe bucurii in anul care vine.Sarbatori Fericite!Dan…

- Forțele ucrainene au bombardat peste noapte orașul Donețk, aflat sub control rusesc in estul Ucrainei, in unele dintre cele mai mari atacuri din ultimii ani, au declarat joi oficiali instalați de Rusia in zonele anexate.

- „Invitatul Zilei” la Botoșani24.ro: Florin Buțura, primarul orașului Ștefanești „Invitatul Zilei” la Interviurile Botoșani24.ro a fost Florin Buțura, primarul orașului Ștefanești din județul Botoșani. Florin Buțura a vorbit despre anul 2022 cu bune și cu rele, despre investițiile din oraș și despre…

- Contract semnat de municipalitatea botoșaneana pentru obținerea finanțarii privind achiziția autobuzelor electrice Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a semnat astazi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), contractul de finanțare privind „Modernizarea transportului…

- „Invitatul Zilei” la Botoșani24.ro: Constantin Corneliu Balașanu, primarul comunei Frumușica „Invitatul Zilei” la Interviurile Botoșani24.ro a fost Constantin Corneliu Balașanu, primarul comunei Frumușica, județul Botoșani. Constantin Corneliu Balașanu a vorbit despre proiectele depuse spre finanțare…

- Liviu Cristian Negoita, primarul orașului Cernavoda, a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Motivul este o presupusa plata nelegala in valoare totala de aproximativ 1,9 milioane de euro. Direcția Naționala Anticorupție a dispus trimiterea in judecata a lui Liviu Cristian Negoița, primarul PNL-ist…